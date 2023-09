Immer mehr Fahrräder in Sachsen: Diese Projekte planen Dresden, Chemnitz und Leipzig

Seit 20 Jahren werde an den beiden Fernbahnhöfen in Dresden schon über Radstationen gesprochen, nun seien die Projekte wirklich weit gediehen. "Aber wir erwarten auch, dass in einiger Zeit hier eine Erweiterung nötig sein wird."

Wie eine Sprecherin der Stadt Dresden erklärte, wächst vor allem der Bedarf an diebstahlsicheren und wettergeschützten Anlagen, weil die Räder immer wertvoller werden und die Anzahl an E-Bikes steigt.

Mit der Baugenehmigung für das Fahrrad-Parkhaus am Neustädter Bahnhof in Dresden ist laut Stadt allerdings nicht vor 2025 zu rechnen. 2026 soll es fertig sein. Die Stadt geht von 3,2 Millionen Euro Kosten für die Errichtung des Gebäudes aus.

Im Rahmen des Projekts "Bike+Ride-Offensive" sollen am Leipziger Hauptbahnhof insgesamt 170 neue Rad-Stellplätze entstehen. © Hendrik Schmidt/dpa

Nachdem die Zahl der Stellplätze in der Stadt von 2021 bis 2022 von 4212 Plätzen an 261 Standorten auf 4436 an 274 Orten gestiegen war, wurden Ende vergangenen Jahres fast 4600 nicht überdachte Abstellmöglichkeiten an 284 Stellen in der Stadt gezählt.

In diesem Jahr sollen 90 Stellplätze an 15 Standorten hinzukommen. Zudem gebe es an 18 Orten 533 öffentliche Einstellmöglichkeiten, die mit einem Wetterschutz überdacht seien.

In der Stadt Leipzig stehen im öffentlichen Raum eigenen Angaben zufolge aktuell knapp 11.300 Fahrradbügel für mehr als 22.500 Fahrräder. An den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs seien zusätzlich 54 überdachte Abstellmöglichkeiten für insgesamt 820 Fahrräder als Bike+Ride-Anlagen vorhanden, hieß es.

Laut einer Sprecherin kommen in jedem Jahr etwa 150 Bügel für 300 Fahrräder hinzu. Aktuell werden im Rahmen des Förderprojekts "Bike+Ride-Offensive" 170 zusätzliche Abstellmöglichkeiten im Hauptbahnhof Leipzig geplant.