In Sachsen sollen bald noch mehr E-Autos produziert werden

Zwickau/Leipzig - Die Zahl der in Sachsen hergestellten Elektroautos wird nach Einschätzung von Fachleuten in diesem Jahr deutlich zulegen.

In Zwickau werden die meisten E-Autos in Sachsen hergestellt. © Kristin Schmidt

Das Herz der E-Auto-Produktion schlägt in Zwickau. Im dortigen VW-Werk liefen im vorigen Jahr 218.000 Elektrofahrzeuge vom Band, bei BMW in Leipzig 18.300 und in der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden 6500.

Während VW 2022 mit dem ID.5 das sechste vollelektrische Modell, das der Konzern in Sachsen produziert, ins Rennen geschickt hat, ist bei BMW Leipzig die Produktion des i3 ausgelaufen. Seit 2013 hatte der Autobauer dort mehr als 250.000 davon hergestellt.

In diesem Jahr erwarten die Experten weitere Impulse. Dabei verwiesen sie etwa auf den überarbeiteten ID.3 von VW. Zudem beginne bei BMW in Leipzig die Fertigung des Mini Countryman, von dem es künftig auch eine elektrische Variante geben soll.

Hinzu komme 2024 der Macan E von Porsche in Leipzig. "Damit stellen sich in Sachsen weitere Weichen in Richtung E-Mobilität", betonte AMZ-Fachmann Dirk Vogel.