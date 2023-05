In Sachsen spielt die Musik! 10 Quiz-Fragen zu den Stars von damals und heute

Leipzig - Sachsen ist so musikalisch wie kaum eine Region in Deutschland. Weltbekannte Orchester, Instrumentenbauer, aber auch längst verstorbene Komponisten-Genies und zeitgenössische Stars zeugen davon. Der Querschnitt ihres Schaffens reicht dabei von der klassischen Musik über Rock und Pop bis hin zu Techno und Jazz. Hand aufs Herz - wie gut kennt Ihr Euch mit Sachsens Musikern aus?

1.) Richard Wagner erblickte im Mai 1813 in Leipzig das Licht der Welt, dürfte also den Kanonendonner der Völkerschlacht im Oktober jenes Jahres noch in der Wiege vernommen haben. Ob dies seine Vorliebe für bombastische Opernwerke beförderte, ist natürlich reine Spekulation. Wagner starb 1883 außerhalb Sachsens. In welcher Stadt?

Durchschnittlich hören die Deutschen jeden Tag 2 Stunden und 45 Minuten Musik. © imago/Westend61

Habt Ihr alles richtig beantwortet, erhaltet Ihr das Lösungswort aus den nacheinander folgenden Buchstaben.

Schickt uns diese Lösung per E-Mail an gewinnspiel@tag24.de oder per Postkarte an Morgenpost am Wochenende, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden. Stichwort/Betreff: "Quiz". Einsendeschluss ist Dienstag, der 9. Mai. Nicht vergessen: Name, Adresse und Telefonnummer angeben!

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir zwei Eintrittskarten für das Eröffnungskonzert der diesjährigen Musikfestspiele Dresden am Donnerstag, 18. Mai (19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden). Die Münchener Philharmoniker geben dabei die 6. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch und die 4. Sinfonie von Gustav Mahler zum Besten - Konzert-Genuss vom Allerfeinsten!

Für alle, die nicht gewinnen: Unter musikfestspiele.com findet Ihr etliche Konzerte, für die es noch Karten zu kaufen gibt. Insgesamt gehen die Musikfestspiele bis zum 18. Juni.

Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück!