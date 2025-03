Innovation soll den Weltmarkt erobern: Solarfirma aus Sachsen steigt jetzt Truckern aufs Dach

Zwenkau - In Zwenkau (bei Leipzig ) entsteht eine neue Solar-Fabrik. Das Werk der Firma OPES Solar Mobility wird Photovoltaik-Module für Fahrzeug-Dächer herstellen. Busse, Lkws, Transporter oder Wohnmobile können mit dieser Technik unterwegs die Sonne "anzapfen".

Der geerntete Sonnenstrom kann so sofort genutzt werden, um etwa E-Mobilität voranzutreiben, Kraftstoff-Kosten zu senken oder CO₂-Emissionen einzusparen.

OPES will mit seinen Produkten den Transportsektor grüner und effizienter machen. Uhle: "Unsere Solarmodule wurden speziell für die Anforderungen des Fahrzeugsektors entwickelt - von Geometrie und innovativen Zellverbindungen bis hin zu Laminierungs- und Herstellungsverfahren. Sie bieten zuverlässige Leistung auf und abseits der Straße."

"Was wir in Zwenkau aufbauen, ist eine absolute Neuheit. Es ist das erste Solarwerk weltweit, das sich auf Solarlösungen für Nutzfahrzeuge fokussiert. Wir setzten auf deutsche Innovationskraft und eine vollautomatisierte Produktion. Unsere Module sind damit weltweit einzigartig und technologieführend", erklärt OPES-Fabrikleiter Alexander Uhle.

Gegenwärtig hat OPES in Zwenkau 26 Angestellte. Ende 2025 sollen es rund 55 sein. "In der Endausbaustufe bei voller Auslastung kommen wir dann auf etwa 125 Mitarbeitende", so Uhle.

Aktuell sind bereits diverse Stellen in Produktion, Verwaltung, IT, Forschung und Entwicklung ausgeschrieben. Der Aufbau der Fertigungslinie soll noch vor dem Sommer abgeschlossen werden. Die Fabrikeröffnung möchte OPES dann im September groß feiern.