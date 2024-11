Ist die Duale Ausbildung in Sachsen bald in Gefahr?

Dresden - Sachsens Handwerkspräsident Uwe Nostitz (62) sieht das System der dualen Berufsausbildung in Sachsen in Gefahr.

Fachkräfte, Lehrer, Unterrichtsausfall: Sachsens Handwerkspräsident Uwe Nostitz (62) drängt auf die Lösung der drei wichtigsten Probleme bei Bildung. © dpa/Sebastian Kahnert

Als Grund nannte er den drohenden Lehrermangel an Berufsschulen.

Nach amtlichen Angaben scheiden bis 2030 rund zwei Drittel der Lehrkräfte altersbedingt aus. Dazu kommen der Fachkräftemangel und der Unterrichtsausfall an allgemeinbildenden Schulen, "der später auch Lernerfolge an Berufsschulen verbaut", so Nostitz.

Nach dem Fachkräftemonitoring der sächsischen Wirtschaft entfalle jede zweite offene Stelle branchenübergreifend auf Gesellen und Fachkräfte.