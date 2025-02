Abrechnung für Strom und Gas bekommen? Das solltet Ihr jetzt tun!

Dresden - Spätestens in der kommenden Woche solltet auch Ihr Eure Jahresverbrauchsabrechnung für Strom und Gas im Briefkasten finden. Denn Energieversorger sind gesetzlich verpflichtet, diese spätestens sechs Wochen nach dem Abrechnungszeitraum (meist Kalenderjahr) zu schicken. Höchste Zeit also, sich noch einmal an seine Rechte und einige Sparmöglichkeiten zu erinnern.