Jede zehnte Lehrstelle in Sachsen unbesetzt – doch 969 Jugendliche suchen noch

Leipzig - Das neue Ausbildungsjahr hat längst begonnen, doch noch immer suchen Betriebe in Sachsen händeringend Lehrlinge. Rund ein Zehntel der von Industrie und Handwerk angebotenen Ausbildungsstellen blieben nach Angaben der Landesarbeitsagentur bis jetzt unbesetzt.

Künftige Fachkräfte: Am Universitätsklinikum Leipzig bereiten sich 18 Jugendliche aus dem Ausland, größtenteils aus Vietnam, auf ihren Ausbildungsbeginn im März vor. © UKL/Stefan Straube

Das Positive zuerst: Trotz Wirtschafts- und Energiekrise setzen Sachsens Unternehmen und Handwerksmeister weiterhin auf die duale Ausbildung.

Insgesamt 20.830 Lehrstellen meldeten sie in diesem Jahr der Arbeitsagentur zur Vermittlung an. Exakt 18.614 Schulabgänger haben sich in der gleichen Zeit bei der Behörde als suchend gemeldet.



Mehr als einen Monat nach Beginn des Ausbildungsjahres zog die Agentur nun Bilanz: 969 Bewerber sind in Sachsen noch immer auf der Suche – auf der anderen Seite noch 2250 Lehrstellen unbesetzt.

Was einerseits daran liegt, dass sich die Wunschberufe der Jugendlichen mit den angebotene Lehrstellen nicht immer decken.

So zählen Kfz-Mechatroniker, Verkäufer, Tischler und Bürokaufmann zu den beliebtesten Ausbildungsberufen der Bewerber, während Industrie und Handwerk noch händeringend nach künftigen Betonbauern, Fleischern, Werkzeugmechanikern und Logistikkaufleuten suchen.