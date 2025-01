Jörg S. nach Sachsen ausgeliefert: Ist er der Rädelsführer der Sächsischen Separatisten?

Dresden - Zurück in Deutschland: Am Dienstag setzte ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs den Haftbefehl gegen Jörg S. (24) in Vollzug.

Jörg S. (24.) wurde in Zgorzelec verhaftet, soll den Trupp angeführt haben. (Archivbild) © Thomas Kube

Die Ermittler werfen ihm vor, Rädelsführer der rechtsterroristischen Vereinigung "Sächsische Separatisten" zu sein.

Bei der Razzia gegen die Gruppe war er am 5. November in Zgorzelec in Polen festgenommen worden, saß seitdem in Auslieferungshaft. Am Montag schließlich wurde er nach Deutschland überstellt.