Keine Energiespar-Aktionen geplant: Sachsens Büros und Bäder bleiben warm

Dresden - Abgesenkte Bürotemperaturen, kaltes Wasser, geschlossene Saunen: In diesem Jahr soll sich das nicht wiederholen. Sachsens Kommunen wollen ohne besondere Energiespar-Aktionen durch die kalte Jahreszeit kommen.

Keine Sparmaßnahmen geplant: Die Saunen können in diesem Winter heiß bleiben. © imago/Westend61

Die Energiewirtschaft gibt Entwarnung: "Vor dem Hintergrund gefüllter Gasspeicher sowie einer schwachen deutsch-europäischen und asiatischen Konjunktur ist die Gasmarktlage derzeit als stabil zu bewerten", sagte die Sprecherin des Energieversorgers SachsenEnergie, Nora Weinhold.

Allerdings sei das Preisniveau deutlich höher als vor der Krise. Die Anlagen in den Kraftwerken der SachsenEnergie gingen mit frisch gewarteter Technik in den Winter. "Mit dieser Vorsorge können wir Ausfallwahrscheinlichkeiten so gering wie möglich halten."



In Dresden seien aktuell keine Einschränkungen oder Einsparprojekte geplant, erklärte eine Stadtsprecherin. Die Stadt bemühe sich weiterhin um mehr Energieeffizienz.

So sind nach Angaben der Verwaltung an 13 Schulen die Heizungen weiter optimiert, in vielen Gebäuden die Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet oder Photovoltaik-Anlagen auf Dächern installiert worden.