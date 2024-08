Königliche Razzia! Verdacht auf Betrug bei Waffenhändler und Ritter der Wettiner

Den 180 Mitgliedern sei dabei erzählt worden, der Verein wäre Mitglied in der "Deutschen Schützen Union" (DSU).

Am 2. Januar 2006 kam es zu einer Mitgliederversammlung des Schützenvereins, hier wurde die Auflösung beschlossen. Glaubt man den Ermittlern, dann soll der Verein des Waffen- und Antiquitätenhändlers und 2011 zum Ritter geschlagenen Klaus von P. fortgeführt worden sein.

Von diesem will er die Erlaubnis bekommen haben, seinen Schützenverein "König Friedrich August III. von Sachsen" zu nennen. Genau dieser Verein soll zu einer Betrugsmasche genutzt worden sein. Das ist nicht der einzige Verdacht.

Dafür musste ein Aufschlag auf den Mitgliedsbeitrag gezahlt werden, für die Staatsanwaltschaft bandenmäßiger Betrug: "Die Beschuldigten sollen den Mitgliedern die nicht existierende Anmeldung einer Einzelmitgliedschaft im Dachverband vorgetäuscht und dafür überhöhte Kosten abgerechnet haben", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49).

Die Betrugsvorwürfe bringen nun auch die Waffenbehörden in Aufregung: Die 180 Mitglieder des Scheinvereins erwartet nun Post der Waffenbehörde und eine Prüfung ihrer Waffenberechtigungskarten.

Weder Klaus von P. noch Axel N. waren am gestrigen Mittwoch für TAG24 zu erreichen.

Auch der Waffenladen selbst kommt nun ins Visier der Behörden, denn es wird zu prüfen sein, ob hier die Waffen gleich mit der Mitgliedschaft im Scheinverein verkauft wurden und so Unberechtigte an Schusswaffen gekommen sind. Die Ermittlungen dauern an.