Fahrradstadt Leipzig? Da sind die Pläne der Stadtrat-Anwärter

Leipzig - Kaum ein Thema polarisiert die Leipziger so sehr wie der Radweg-Ausbau. Die einen freuen sich, dass das Thema in der Verkehrspolitik endlich ernst genommen wird, die anderen ärgern sich über die Art, wie die neuen Radwege integriert wurden. So stehen die Stadtrat-Anwärter zu Leipzigs Zukunftsplänen.