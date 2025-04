Tragische Unfälle im Erzgebirge: Biker und Fahrradfahrer tot

Olbernhau/Zschopau - In Olbernhau und Zschopau ( Erzgebirge ) kam es am Sonntag zu tragischen Unfällen.

Das Motorrad fing Feuer, der 59-jährige Biker erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. "Der Autofahrer blieb zumindest körperlich unverletzt", so die Polizei weiter.

Ein Motorradfahrer war mit einer MZ mit Beiwagen in Richtung Rübenau unterwegs, als er laut Polizei ausgangs einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geriet.

Am Sonntagnachmittag wurde in Zschopau in einem Straßengraben ein Fahrradfahrer gefunden.

Er war mit seinem Fahrrad auf der Eisenstraße (S 235) in Richtung Fritz-Heckert-Straße unterwegs. In der Nähe der Johann-Gottlob-Pfaff-Straße ist er dann offenbar alleinbeteiligt nach rechts abgekommen und kam im Straßengraben zum Liegen.

Der Mann verstarb laut Polizei trotz Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus.