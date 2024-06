Kommunalwahl Dresden: Das gab's im Stadtrat noch nie!

Aus der Stadtratswahl ist die AfD derweil als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie wird nun 14 der 70 Sitze im Dresdner Stadtrat einnehmen. Mehr dazu lest Ihr im Artikel " Stadtratswahl: So haben die Dresdner abgestimmt ".

Bei der diesjährigen Stadtratswahl sind insgesamt 15 Parteien und Wählervereinigungen an den Start gegangen - und alle haben den Einzug in den neuen Stadtrat laut vorläufigem Endergebnis geschafft!

Volt trat unterdessen nur in fünf Wahlkreisen an (1, 2, 5, 9 und 10) und lag dort stets über zwei Prozent. Das beste Ergebnis holte man in der Neustadt (Wahlkreis 2), wo man auf 3,1 Prozent der Stimmen kam.

Die Freien Sachsen kamen insgesamt auf 1,5 Prozent der Stimmen; Volt auf 1,2 Prozent. Ihr bestes Ergebnis in Dresden erzielten die Freien Sachsen in Gorbitz (Wahlkreis 11), wo sie 2,8 Prozent der Stimmen erhielt.

In den übrigen Wahlkreisen liegen die ambitionierten Neulinge im Stadtrat relativ dicht bei einander - außer in den Wahlkreisen 1 und 11, wo das BSW nicht angetreten ist.

Sein bestes Ergebnis erzielte das Team Zastrow in Klotzsche (Wahlkreis 4), wo man mit 21 Prozent nur knapp hinter dem Wahlsieger AfD (21,7 Prozent) landete. Das BSW kam dagegen in Seidnitz/Tolkewitz (Wahlkreis 6) auf ihren höchsten Stimmenanteil von 10,8 Prozent.

Obwohl das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und das Team Zastrow in Dresden erstmalig an der Stadtratswahl teilgenommen haben, gelang beiden Parteien direkt ein Achtungserfolg.

Die Wahlbeteiligung zur Stadtratswahl war in nirgends höher als in Klotzsche (Wahlkreis 4).

Bei der Stadtratswahl in Dresden konnte die AfD in sieben von elf Wahlkreisen den Sieg einfahren.

Bei der Auszählung der Stimmen zur Stadtbezirksbeiratswahl fehlen nur noch wenige Gebiete.

Während die Wahlhelfer in Pieschen, Klotzsche, Loschwitz, Blasewitz, Leuben und Cotta schon in den verdienten Feierabend gehen konnten, fehlen noch drei Gebiete im Stadtbezirk Altstadt, eines in der Neustadt und in Prohlis sowie drei in Plauen.