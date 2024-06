Kommunalwahl Dresden: Zwei Briefwahlbezirke noch nicht ausgezählt

Die Wahllokale sind geschlossen, Dresden hat gewählt. Bei den Stadtrats-Auszählungen fehlen nur noch zwei Wahlbezirke.

Von Hermann Tydecks, Pia Lucchesi, Martin Gaitzsch, Emma Schwarze, Lennart Zielke, Malte Kurtz, Karoline Bernhardt

Dresden - Dresden hat gewählt! Im Rahmen der Kommunalwahlen 2024 fanden Stadtratswahlen, Stadtbezirkswahlen und Ortschaftsratswahlen statt.

Am Sonntag gingen zahlreiche Dresdnerinnen und Dresdner zur Wahlurne. Nun sind fast alle Stimmen ausgezählt. © Steffen Füssel Jeder Wähler hatte drei Stimmen, die auf einen oder mehrere Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis verteilt werden konnten. Die Wahlbeteiligung lag laut Daten vom frühen Montagmorgen bei 70,4 Prozent. Mehr als 27,2 Prozent der Wahl-Berechtigten (2019: 19,2 Prozent) haben per Briefwahl teilgenommen. Aus der Stadtratswahl ist die AfD als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie wird nun 14 der 70 Sitze im Dresdner Stadtrat einnehmen. Mehr dazu lest Ihr im Artikel "Stadtratswahl: So haben die Dresdner abgestimmt". Kommunalwahlen Sachsen 2024 FDP-Aussteiger Holger Zastrow feiert: "Schon Wahnsinn" Die neuen Stadträte, Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsbeiräte werden für fünf Jahre gewählt.

10. Juni, 16.25 Uhr: Diese Parteien haben am deftigsten eingebüßt!

Im Vergleich zu der letzten Stadtratswahl 2019 haben die Grünen und die Linken am meisten Stimmen verloren. Konnten die Grünen vor fünf Jahren mit 20,5 Prozent der Stimmen noch als Sieger hervorgehen, ging es am gestrigen Sonntag runter auf 14,5 Prozent - ein Minus von sechs Prozentpunkten! Noch heftiger traf es die Linke, die von 16,2 Prozent auf 7,7 Prozent abfiel und somit 8,5 Prozentpunkte verloren hat. Auch die FDP stürzte ab und verlor 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019.

Die Grünen wurden nach ihrem Wahlsieg 2019 abgewatscht. © Moritz Frankenberg/dpa

10. Juni, 16.03 Uhr: Freie Sachsen und Volt - Zwei weitere Neulinge fassen Fuß

Mit den Freien Sachsen und Volt standen zwei weitere Parteien zum ersten Mal auf dem Wahlzettel zur Stadtratswahl. Die Freien Sachsen kamen insgesamt auf 1,5 Prozent der Stimmen; Volt auf 1,2 Prozent. Ihr bestes Ergebnis in Dresden erzielten die Freien Sachsen in Gorbitz (Wahlkreis 11), wo sie 2,8 Prozent der Stimmen erhielt. Volt trat unterdessen nur in fünf Wahlkreisen an (1, 2, 5, 9 und 10) und lag dort stets über zwei Prozent. Das beste Ergebnis holte man in der Neustadt (Wahlkreis 2), wo man auf 3,1 Prozent der Stimmen kam.

10. Juni, 15.49 Uhr: Team Zastrow und BSW mischen Dresden auf!

Obwohl das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und das Team Zastrow in Dresden erstmalig an der Stadtratswahl teilgenommen haben, gelang beiden Parteien direkt ein Achtungserfolg. Sein bestes Ergebnis erzielte das Team Zastrow in Klotzsche (Wahlkreis 4), wo man mit 21 Prozent nur knapp hinter dem Wahlsieger AfD (21,7 Prozent) landete. Das BSW kam dagegen in Seidnitz/Tolkewitz (Wahlkreis 6) auf ihren höchsten Stimmenanteil von 10,8 Prozent. In den übrigen Wahlkreisen liegen die ambitionierten Neulinge im Stadtrat relativ dicht bei einander - außer in den Wahlkreisen 1 und 11, wo das BSW nicht angetreten ist.

10. Juni, 15.34 Uhr: Hier gingen die meisten Dresdner zur Wahl!

Die Wahlbeteiligung zur Stadtratswahl war in nirgends höher als in Klotzsche (Wahlkreis 4). Dort nahmen 77,2 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl teil. Die niedrigste Wahlbeteiligung verzeichnete die Altstadt (Wahlkreis 1), wo der Wert bei 65,1 Prozent lag.

Die Wahlbeteiligung zur Stadtratswahl lag in Dresden insgesamt bei 70,4 Prozent. © Robert Michael/dpa

10. Juni, 15.20 Uhr: AfD nur in vier Wahlkreisen nicht auf Platz eins!

Bei der Stadtratswahl in Dresden konnte die AfD in sieben von elf Wahlkreisen den Sieg einfahren. Nur in den Wahlkreisen 9 (Dresdner Süden), 5 (Blasewitz), 2 (Neustadt) und 1 (Altstadt) liegt nicht auf Platz eins. Das niedrigste Ergebnis fuhr die AfD im Wahlkreis 2 (Neustadt)

10. Juni, 15.11 Uhr: Diese Gebiete fehlen noch bei der Stadtbezirksbeiratswahl

Bei der Auszählung der Stimmen zur Stadtbezirksbeiratswahl fehlen nur noch wenige Gebiete. Während die Wahlhelfer in Pieschen, Klotzsche, Loschwitz, Blasewitz, Leuben und Cotta schon in den verdienten Feierabend gehen konnten, fehlen noch drei Gebiete im Stadtbezirk Altstadt, eines in der Neustadt und in Prohlis sowie drei in Plauen.

10. Juni, 15.02 Uhr: Zwei Briefwahlbezirke noch nicht ausgezählt

Wie die Stadt am Montagnachmittag gegenüber TAG24 erklärte, werden in zwei Briefwahlbezirken die Stimmen noch ausgezählt. Wann die Auszählung dort beendet wird, sei noch nicht bekannt. Um 16 Uhr hat die Stadt derweil eine Pressekonferenz angekündigt, bei der das Wahlergebnis vorgestellt wird.

In Dresden werden derzeit noch zwei Briefwahlbezirke ausgezählt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

10. Juli, 8.45 Uhr: Auch das vorläufige Ergebnis der Stadtbezirksbeiratswahlen steht

Die Auszählung der Stimmen für die Stadtbezirksbeiratswahlen in Dresden ist beinahe beendet. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 68,9 Prozent. In der Altstadt bekam die AfD (19 Prozent) die meisten Stimmen, gefolgt von CDU (17,8), Grünen (17,4), Linken (12,6) und SPD (11,3). Drei Gebiete müssen noch ausgezählt werden (Stand 8.30 Uhr). In der Neustadt liegen die Grünen (29,1) deutlich vor Linken (14,7), SPD (13,3), CDU (9,2), Piraten (7,9) und AfD (7,7). Ein Gebiet wurde noch nicht ausgezählt. In Pieschen setzte sich die AfD (20,9) vor CDU (15,7), Grünen (13,8), SPD (12,1) und Linken (12,1) durch. In Klotzsche bekam die CDU (21,6) vor AfD (20,9), Team Zastrow (18,5) und Grünen (12,7) die meisten Stimmen. In Loschwitz liegt nach vollständiger Auszählung ebenfalls die CDU (22,3) vor Grünen (17,4), AfD (17,0), Team Zastrow (13,3) und SPD (11,0). In Blasewitz siegte die AfD (20,8) ganz knapp vor der CDU (20,4). Die Grünen kamen auf 16,5 Prozent, die SPD auf 10,7 und die Linken auf 9,3. In Leuben liegt ebenfalls die AfD (31,9) deutlich vorn. Dahinter folgen CDU (23,9), Team Zastrow (10,6), Grüne (8,8), SPD (8,5) und Linke (8,4). Auch in Prohlis setzt sich die AfD (27,5) gegen CDU (20,4), Grüne (10,1), Linke (8,7) und SPD (8,7) durch. Ein Gebiet muss noch ausgezählt werden. In Plauen sind bislang 59 von 62 Gebieten ausgezählt. Derzeit liegt die AfD (19,9) vor knapp vor der CDU (19,5), gefolgt von den Grünen (17,7), der SPD (11,0) und den Linken (9,4). In Cotta bekam die AfD (24,9) die meisten Stimmen. Dahinter folgen CDU (17,7), Grüne (14,1), Linke (10.1) und SPD (8,3).

10. Juli, 7 Uhr: Vorläufiges Ergebnis der Ortschaftsratswahlen steht

Die Ortschaftsratswahlen in Dresden sind fast vollständig ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 77,3 Prozent. In Altfranken erlangte die Freie Wählervereinigung Altfranken einen Großteil der Stimmen (68,5 Prozent) und setzte sich gegen SPD (17,9) und Freie Wähler (13,6) durch. In Cossebaude hat die CDU die Spitze erklommen (47,9 Prozent), gefolgt von AfD (29,3), Grünen (8,2) und SPD (5,4). In Gompitz bekamen die Freien Wähler Gompitz das Stimmen-Maximum (69,3 Prozent), gefolgt von CDU (25,9) und Linken (4,9). In Langebrück bewährte sich die CDU (39,1 Prozent), vor AfD (16,6), Grünen (15,5), FDP (8,0) und Freien Wählern (6,6). In Mobschatz ist das Ergebnis ähnlich: CDU (49,2), AfD (17,5), Freie Wählervereinigung Mobschatz (26,7) und Freie Bürger Dresden (6,6). In Oberwartha setzten sich die Freie Wähler Oberwartha (72,2 Prozent) deutlich gegen Aktiv für Oberwartha (27,8) durch. Ähnlich in Schönborn, hier erlangte die Freiwillige Wählervereinigung Schönborn (95,1) eine klaren Mehrheit der Stimmen. Die Auszählung für die Ortschaft Schönfeld-Weißig ist noch nicht vollständig (Stand: 7.20 Uhr). Bislang liegt "WIR für's Hochland" (29,3 Prozent), knapp vor AfD (26,5) und CDU (24,3). Die Grünen kamen auf 7,7 Prozent. In Weixdorf setzte sich "Zusammen für Weixdorf" (27,3 Prozent) vor der CDU (25,5), den "Sportfreunden für Weixdorf" (19,8) und der AfD (19,1) durch. Die Wahlbeteiligung bei den Ortschaftsratswahlen lag insgesamt bei 77,3 Prozent.

10. Juni, 6.45 Uhr: Sechs von zehn Stadtbezirken ausgezählt

Bei der Zählung der Stimmen für die Stadtbezirksbeiratswahl wurden sechs von zehn Bezirken bereits ausgezählt (Stand 6.45 Uhr). In den restlichen vier Bezirken fehlen noch maximal vier Gebiete. So wurden in Plauen beispielsweise 59 von 62 Gebieten ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,9 Prozent.