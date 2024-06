03.06.2024 05:25 Vom zweiten City-Tunnel bis zum Flüchtlingsstopp: Dafür stehen Leipzigs Stadtrat-Anwärter

Am 9. Juni 2024 findet unter anderem die Stadtratswahl in Leipzig statt. Diese Parteien treten dazu an.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Am Sonntag ist es so weit: Eure Stimmen sind gefragt, denn neben der Wahl des Europaparlaments steht auch die Wahl des neuen Leipziger Stadtrates an. Doch wer geht denn nun eigentlich ins Rennen und wofür setzen sich die Kandidaten genau ein? TAG24 bringt Licht ins Dunkel. Insgesamt 70 Personen ziehen in den Leipziger Stadtrat ein. (Archivbild) © dpa/Hendrik Schmidt Insgesamt treten in zehn Wahlkreisen 15 Parteien und Wählervereinigungen mit sage und schreibe 658 Bewerbern zur Stadtratswahl an. Davon werden dann 70 Personen in den Stadtrat gewählt. Wer wie viele Sitze bekommt, entscheiden Eure Stimmen. Die aktuell im Gemeinderat am stärksten vertretenen Parteien Die Linke (16 Sitze), Die Grünen (15), CDU (13), AfD (11) und SPD (9) treten auch dieses Jahr wieder zur Wahl an. Sachsen Sächsischer Freizeitpark enthüllt neue Attraktion Die sich selbst als "alternative Gestaltungspartei" bezeichnende Linke möchte an ihre Erfolge der nun zu Ende gehenden Wahlperiode anschließen und unter dem Leitmotiv "Zukunft gerecht gestalten!" ihr Hauptaugenmerk auf soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt unter den Bürgern legen. Leipzig so schnell wie möglich klimaneutral zu machen ist eines der großen Ziele der Grünen. Darüber hinaus soll in den nächsten fünf Jahren - so lange dauert eine Amtszeit - mit 3000 neu gebauten Wohnungen mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Letzteres möchte auch die CDU, doch die Partei ist der Überzeugung: "Unsere Stadt braucht neue Visionen und Lösungen." Zum Beispiel, indem Baugenehmigungen schneller erteilt werden und Bauland besser ausgewiesen wird. Des Weiteren soll ein zweiter City-Tunnel, der vom Osten Leipzigs übers Sportforum bis in den Westen gehen soll, den Verkehr besser regeln. TAG24 fragt nach: So wollen die Parteien Leipzig verbessern Am 9. Juni findet von 8 bis 18 Uhr die Stadtratswahl statt. (Symbolbild) © dpa/Marijan Murat Die AfD hat neben der Wirtschaftsstärkung und mehr Sicherheit das Ziel, dem "Feindbild Auto" ein Ende zu setzen. Zum Thema Migration setzt sie sich gegen den Bau weiterer Flüchtlingsunterkünfte und für einen sofortigen Aufnahmestopp ein. Auch die SPD will ihre Sitze im Stadtrat verteidigen. Mit dem Motto "Leipzig: Lebenswert für alle" möchte die Partei die Gesellschaft zusammenhalten und ihren Fokus auf die Themen Wohnen, Bildung, Mobilität und Sicherheit legen. Neben den vorgestellten Parteien versuchen auch die FDP, Die PARTEI, die Piraten, die Freien Wähler, das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Freien Sachsen, Garten 24 und diverse andere Kleinparteien in den Stadtrat einzuziehen. Zwickau Landkreis Zwickau: Unwetter hat erste Folgen TAG24 hat den Parteien und Wählervereinigungen in den Themengebieten Wohnsituation, Verkehr, Sicherheit, Umweltschutz und eigene Ziele auf den Zahn gefühlt. Ihre Antworten auf unsere Fragen könnt Ihr ab dem morgigen Dienstag bis zum Wahltag am 9. Juni bei uns nachlesen.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Hendrik Schmidt; dpa/Marijan Murat