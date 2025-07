02.07.2025 17:19 3.031 Brand in Ostsachsen: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Großer Feuerwehreinsatz im Landkreis Görlitz: Dort hat es am Mittwochnachmittag in Kunnersdorf bei Bernstadt auf dem Eigen in der Herrnhuter Straße gebrannt.

Von Holger Köhler-Kaeß

Kunnersdorf - Großer Feuerwehreinsatz im Landkreis Görlitz: Dort hat es am Mittwochnachmittag in Kunnersdorf bei Bernstadt auf dem Eigen in der Herrnhuter Straße gebrannt. Alles in Kürze Feuer in Kunnersdorf bei Bernstadt ausgelöst

84 Feuerwehrleute im Einsatz

Herrnhuter Straße voll gesperrt

Anwohner evakuiert und ein Mann ins Krankenhaus

Große Rauchwolken steigen den Himmel empor, während die Feuerwehrleute im Einsatz sind. © xcitepress/Philipp Grohmann Das Feuer brach gegen 14 Uhr in einer Scheune aus, woraufhin sich extrem große Rauchwolken bildeten, die noch kilometerweit zu sehen waren. An dem ohnehin schon heißen Tag rückten in der Spitze 84 Feuerwehrleute an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, musste die Herrnhuter Straße voll gesperrt werden. Mehrere Anwohner seien aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, so ein Polizeisprecher. Nach einigen Stunden dann die Entwarnung: Das Feuer wurde erfolgreich gelöscht. Ein Mann sei aber vermutlich mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei. Von der Scheune ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. © xcitepress/Philipp Grohmann Wie es zu dem Brand kam, ist momentan noch völlig offen. Ob fahrlässiges Verhalten oder gar Brandstiftung vorliegt, muss noch ermittelt werden.

