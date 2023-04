Kranke Tiere im Visier: Mit der Drohne auf Wildschwein-Jagd

Die fliegenden Förster haben bei ihrem Ausflug rund um Zeithain-Jacobsthal unter anderen diese Wildschweinfamilie ausgemacht. © OFG, Repro: Steffen Füssel

Ein früher Morgen bei Zeithain-Jacobsthal im Landkreis Meißen. Maximilian Dreier (27) und Tom Höltkemeier (28) wuchten eine Kiste aus ihrem geländegängigen Toyota-SUV. Eile ist geboten: Steht die Sonne zu hoch, sendet ihre Drohne, die sie gleich aktivieren, ungenügend deutliche Bilder.

Dreier und Werksstudent Höltkemeier sind im Auftrag von OGF unterwegs. OGF steht für Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung. Die 1992 gegründet Firma mit Sitz in Kesselsdorf, Potsdam und Neuzelle bietet Dienstleistungen rund um den Wald an, zumeist als Vertragspartner von privaten oder kommunalen Waldbesitzern, auch Landwirte klopfen an. Zum OGF-Einzugsgebiet gehört auch Mittelsachsen.

Aktuell will das Landestierseuchenbekämpfungszentrum des Landkreises wissen, ob die Afrikanische Schweinepest (ASP) in der Region Sachsens angekommen ist.

"Gesucht werden Tiere, die [auffällig] atmen, bluten oder desorientiert wirken. Auch Kadaver", erklärt OGF-Mann Richard Georgi.