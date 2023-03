Sachsens Kabinett in Brüssel: Kretschmer und Co. sprechen mit der EU über "Silicon Saxony"

Dresden/Brüssel - Sachsens Staatsregierung hat am Sonntag ihre Koffer gepackt. Montag und Dienstag trifft sich das Kabinett in Brüssel, um über Europa-Themen zu tagen. Zudem sollen Allianzen geschmiedet werden zum Wohl der heimischen Chip-Industrie.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU, M.), Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD, l.) und Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) sind zu einer Kabinettssitzung nach Brüssel gereist. © DPA/Robert Michael

"Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an der Kabinettssitzung teilnehmen", berichtet Staatsminister Oliver Schenk (54, CDU). Die Spitzenpolitikerin trifft sich mit den Sachsen am Montagvormittag für eine Stunde, bevor sie zu Gesprächen nach Kanada und in die USA aufbricht.



Im Fokus der auswärtigen Kabinettssitzung stehen der European Chips Act, die trilaterale Wissenschaftskonferenz zwischen Sachsen, Polen und Tschechien sowie die Gewinnung internationaler Fachkräfte für Sachsen.

Sachsens Rohstoffstrategie soll im europäischen Kontext erörtert werden. Auch um den aktuellen Vorbereitungsstand der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 wird es gehen.