27.02.2025 10:23 Ladendieb in Bad Schandau liefert sich Rangelei mit Mitarbeiter und kann fliehen

In Bad Schandau hat am Mittwoch ein Ladendieb in einem Geschäft geklaut und die Mitarbeiter bedroht.

Von Anne-Sophie Mielke

Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - In einem Supermarkt in Bad Schandau sorgte ein Ladendieb am Mittwoch für Aufregung. In Bad Schandau konnte ein Ladendieb vor der Polizei flüchten. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Zwischen 16.30 Uhr und 18.35 Uhr hatte sich der Unbekannte in dem Geschäft an der Dresdner Straße aufgehalten. Dabei waren mehrere Artikel im Wert von insgesamt 240 Euro in seinen Rucksack und in eine Tüte, die er bei sich hatte, gewandert. Um was es sich dabei genau gehandelt hat, ist nicht bekannt. Als er den Supermarkt schließlich mit diesen Dingen und ohne zu bezahlen verlassen wollte, griffen die Mitarbeiter ein. Sachsen Nach verheerendem Brand: Vom Traumhaus nur noch verkohlte Trümmer übrig Die Situation eskalierte und es kam zu einer Rangelei zwischen dem Dieb und einem Supermarkt-Angestellten. Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wollte der Mann den Mitarbeiter dabei auch schlagen. Schließlich flüchtete der Dieb und konnte auch von der alarmierten Polizei, die sich sofort auf die Suche nach ihm machte, nicht mehr aufgegriffen werden. Die gestohlenen Waren hatte der Mann allerdings liegen lassen.

