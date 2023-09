Lässt der Freistaat seine Kommunen am langen Arm verhungern?

Vor allem steigende Sozialausgaben bei Jugendhilfe und Pflege, explodierende Personalausgaben durch Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst und höhere Kosten für den Personennahverkehr haben die Gemeinden in die finanzielle Not getrieben. Auch zwei Hilfspakete des Freistaats waren bislang wenig hilfreich.

Auch Olbersdorf im Zittauer Gebirge steht auf der Liste der Gemeinden, die bis dato noch keinen bestätigten Haushalt vorweisen können. Einnahmen und Ausgaben lassen sich nicht mehr in der Waage halten - seit Jahren schon. Der Gemeinderat steht jetzt vor der Entscheidung: Müssen wir die Bibliothek oder das Freibad schließen - oder die Straßenbeleuchtung ausschalten?

Dabei ächzen die sächsischen Kommunen schon jetzt an allen Ecken unter der Finanzierungslast. "Die vor allem inflationsbedingten Kostensteigerungen betreffen alle Ausgabenbereiche, also Personal- und Sachkosten, soziale Leistungen und Investitionsmaßnahmen", erklärt Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Bürgermeister Andreas Förster (parteilos) machte sich in einer Wutrede Luft: "Der Freistaat lässt seine Städte und Gemeinden verhungern." Auf Nachfrage reagiert er resigniert: "Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich mich in dieser Angelegenheit nicht mehr öffentlich äußern werde. Es interessiert niemanden."

Und was macht die Staatsregierung? "Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung können vom Freistaat laut Sächsischem Finanzausgleichsgesetz Bedarfszuweisungen gewährt werden", sagt Baldeweg vom Innenministerium.

Boxberg in der Oberlausitz kann sich jetzt über den lang ersehnten Bestätigungsbrief freuen. "Er lag am 29. August im Briefkasten", sagt Kämmerer Maximilian Schöbel (27). Ihm verhagelten die durch Tarifabschlüsse gestiegenen Personalkosten eine ausgeglichene Bilanz. Für die Bestätigung eines kommunalen Haushalts gibt es laut Sächsischer Gemeindeordnung übrigens keine gesetzlichen Fristen.

Schultze fordert deshalb: "Damit sich die Gemeinden endlich freischwimmen können, müssen die 600 Millionen Euro aus Überschüssen im Fonds des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes noch in diesem Jahr ausgezahlt werden." Diese Rücklagen waren für schlechte Zeiten gedacht. "Wie schlecht müssen die Zeiten denn noch werden?", fragt Schultze.

Gauweiler: "Unser Rücktritt soll ein politisches Zeichen sein und ein Hilferuf - stellvertretend für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz."

Wie läuft's in anderen Bundesländern? Im südpfälzischen Freisbach (bei Speyer/Rhein) sind Ortsbürgermeister und 16 Ratsmitglieder Anfang August geschlossen zurückgetreten. Grund war der Streit um den noch nicht genehmigten Finanzhaushalt.

Wäre so ein Szenario auch in Sachsen denkbar? "Die Sächsische Gemeindeordnung sieht für die kollektive Amtsniederlegung des Gemeinderats sowie des Bürgermeisters keine spezielle Sanktionsmöglichkeit vor", verlautbart das Innenministerium. Träte der Fall wie in Rheinland-Pfalz ein, würde die Rechtsaufsichtsbehörde mit der Gemeinde das Gespräch suchen, um Wege zur Lösung zu finden.

Gelingt das nicht, könne schlussendlich ein Beauftragter für die Gemeinde bestellt werden - bis zur Wahl eines neuen Gemeinderats.