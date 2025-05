AfD will mit Parteilosem nächstes Rathaus in Sachsen erobern

Meißen - Die AfD nimmt Anlauf auf das nächste Rathaus. Für die Oberbürgermeisterwahl in Meißen schicken die Blauen den parteilosen Bauunternehmer René Jurisch ins Rennen.

"Als Ureinwohner und örtlicher Bauunternehmer kenne ich beinahe alle Probleme und auch die vielen Sonnenseiten der Stadt", zitierte die AfD in der Nominierungserklärung ihren Kandidaten.

Der 51-Jährige wurde vom Kreisverband mit 18 von 24 Stimmen für die Wahl am 7. September bestimmt, teilte die Partei mit.

Er wolle sich im Falle seiner Wahl als Angestellter der Bürger betrachten und die Amtsgeschäfte entsprechend führen.



Die AfD hatte im Dezember 2023 erstmals den Chefsessel in einem sächsischen Rathaus erobert. In Pirna trat im Februar 2024 der parteilose Tim Lochner (55) das OB-Amt an.