Warum stehen hier so viele Leute in der Schlange?

Kein ungewohntes Bild: Zum Verkaufsstart für die neue Saison stehen die Fans Schlange. © Thomas Türpe

Am heutigen Montag startete der Vorverkauf für die Spielzeit 2024/25 im Radeberger Biertheater – und die Fans standen nach ihren Wunschtickets an.

Was es sonst an keinem Theater gibt: Um die Wartezeit zu verkürzen, schenkten kostümierte Darsteller Kaffee und Sekt aus.

Hans-Jörg Hombsch (62) patrouillierte in Polizeiuniform, Jens Albrecht (55) schlüpfte in die Kleider seiner Paraderolle als Inge Borg und Peter Splitt (62) in die von "Wackel Uschi".

Norma Fehre (44) und Gabi Köckritz (61) komplettierten den Schauspieler-Service.