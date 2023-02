Lebensgefährliche Schleuser-Aktion: Bundespolizei entdeckt zehn Migranten in Laderaum

Uhyst/Bautzen - In der vergangenen Woche stellten Bundespolizisten in der Grenzregion zu Tschechien und Polen insgesamt 67 unerlaubt eingereiste Migranten fest. Besonders lebensgefährlich war dabei ein Transport, der am vergangenen Freitag gegen 11.30 Uhr bei Uhyst (Landkreis Bautzen) gestoppt wurde.