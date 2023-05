Lehrer-Job zu anstrengend? Fast jeder fünfte Quereinsteiger schmeißt in Sachsen hin!

Dresden - Fast jeder fünfte Seiteneinsteiger an Sachsens Schulen hat in den vergangenen Jahren wieder aufgegeben.

"Ohne die Seiteneinsteiger kommen wir in der jetzigen Mangelsituation nicht aus." Die Betroffenen müssten von Anfang an besser an die Hand genommen werden.

Das Gros von ihnen (90) soll künftig an Oberschulen vor den Klassen stehen, 45 an Berufs- und 21 an Förderschulen; 27 sind für Grundschulen und 8 für Gymnasien bestimmt. Ein weiterer Quereinsteiger startet an einer Gemeinschaftsschule.