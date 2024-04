Leipzig verbietet E-Scooter in Bahnen: Ziehen Dresden und Chemnitz nach?

Sachsen - Ab Mai dürfen in Leipzig keine elektrischen Roller mehr in Bussen und Bahnen transportiert werden. Hintergrund sind neue Erkenntnisse zur Brand- und Explosionsgefahr der Akkus von E-Scootern, die sich auf Unglücksfälle in London und Madrid beziehen. In Dresden und Chemnitz wartet man noch ab.

Großstadt-Erscheinung E-Scooter. Einer aktuellen Bewertung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen zufolge ist bei ihnen die Wahrscheinlichkeit eines Akku-Brandes deutlich höher als bei anderen Elektrofahrzeugen. © Maik Börner

Es waren schockierende Bilder: Am 1. November 2021 fing ein E-Scooter in einer Londoner U-Bahn plötzlich an zu brennen. Fahrgäste warfen das Gefährt an der Station Parsons Green aus dem Zug. Dort brannte der Roller weiter, weil sich der Lithium-Ionen-Akku nicht mit herkömmlichen Feuerlöschern löschen ließ.



Am 17. Oktober 2023 setzte ein brennender Roller-Akku dann eine U-Bahn in Madrid in Flammen. Ein Waggon der Linie 2 brannte vollständig aus. Glücklicherweise wurde wie in London niemand schwer verletzt. Doch in beiden Metropolen gilt seitdem ein Mitnahmeverbot für E-Scooter im öffentlichen Nahverkehr.

Nun hat Leipzig zwar keine U-Bahn, doch die Verkehrsbetriebe (LVB) sehen die Gefahr gleichsam für Busse und Straßenbahnen. Grund seien aktuelle Bewertungen nach den internationalen Vorfällen, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus und bezog sich auf eine Expertise des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Dessen Experten warnen vor der schnellen Rauchentwicklung bei Akku-Bränden. Da es in Bussen und Bahnen keine Rauchabsaugung gibt, seien die Fahrgäste den giftigen Brandgasen schutzlos ausgesetzt, heißt es in dem Papier.