EU-Parlament als Staatskanzlei: Kretschmers graue Eminenz zieht's nach Brüssel

Dresden - Kretschmers Mann in Brüssel: Wenn der Chef der Staatskanzlei in einem Jahr, in dem Landtagswahlen anstehen, von Bord geht, ist das keine einfache Situation für den Ministerpräsidenten.

Noch ist Oliver Schenk (55, CDU) Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Chef der Staatskanzlei. Mit der Europawahl will er ins EU-Parlament in Brüssel einziehen. © IMAGO/Shotshop, Petra Hornig

Aber Oliver Schenk (55, CDU) will ins EU-Parlament. Er hat bereits ganz konkrete Vorstellungen, was er für Sachsen erreichen will. Zuvor muss er bei der Europawahl liefern.



Sachsen als Modellregion für KI, also Künstliche Intelligenz, zu entwickeln, sei eines von vielen Vorhaben, an denen er in Brüssel und Straßburg arbeiten will, sagt Oliver Schenk im Gespräch.

Er denkt dabei nicht nur an die Großen quer durch alle Branchen: "Wir müssen KI auch für unsere kleinen und mittleren Unternehmen verfügbar machen."

Mit weiteren Themen wie Bürokratieabbau, bessere Förderstrukturen für die Regionen bei Großansiedlungen oder der Stärkung der Außengrenzen, inklusive einheitlicher Asylbewerberleistungen und regelmäßigem Informationsaustausch der Sicherheitskräfte, will er sich für die Europawahl empfehlen.

Nummer 1 auf der CDU-Liste ist er bereits. Vier weitere Namen stehen darauf. Und dann sind da ja noch die anderen Parteien und Wählervereinigungen.