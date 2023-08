Lithiumabbau im Erzgebirge: Geplante Abraumhalden bedrohen einzigartige Naturlandschaft

Altenberg - Bärenstein bebt! Noch vor zwei Wochen war die Welt im 1000-Seelen-Dorf bei Altenberg noch heil. Die Landschaft im Osterzgebirge war ein ungetrübtes Paradies für Mensch und Tiere . Was über Jahre auch mit öffentlichen Millionen gepflegt und geschützt wurde, ist jetzt in Gefahr.

Auf dem Platz, an dem Bernd Seifert (57) mit seinen Kühen steht, sollen Aufarbeitungshallen zum Lithium-Gewinn und eine riesige Abraumhalde entstehen. © Thomas Türpe

Bedroht ist die größte zusammenhängende Bergwiesenlandschaft des Mitteldeutschen Gebirges, in der bedrohte Arten wie Wachtelkönig und Orchideen wieder heimisch wurden.

Bernd Seifert (57) bewirtschaftet im betroffenen Gebiet auf seinem Öko-Hof 69 Hektar Land, pflegt 23 rote Harzer Rinder, verkauft Bio-Heu an Pferdezüchter in Dresden und hat 2019 in vier Ferienwohnungen investiert. Jetzt steht er auf wackligem Boden. "Es war perfekt hier. Jetzt bricht alles weg", sagt der rüstige Öko-Bauer leise, mit Tränen in den Augen. Er bangt um sein Lebenswerk.

Auch sein Nachbar Bernhard Haase (65) weiß nicht, wie es weitergehen soll: "Man hätte das im Vorhinein abfedern können, indem man uns informiert", stellt der Pferdepensionär fest.

Die Bürger von Bärenstein erfuhren aber als Letzte und nur zufällig von den Plänen der DL: "Ich habe es über Umwege vom Heimatschutzverein am 17. Juli erfahren. Am nächsten Tag habe ich bei meinen Nachbarn geklingelt", berichtet Anika Wilke (44), Naturschützerin und Gründerin der Bürgerinitiative.