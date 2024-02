LKA Sachsen warnt: Diebe machen Jagd auf Skier und Snowboards!

Dresden - Pünktlich vor dem Start der Winterferien appelliert Sachsens Landeskriminalamt an die Skihasen, auf ihre Sportgeräte aufzupassen. Hintergrund sind steigende Fallzahlen beim Diebstahl von Ski und Snowboards.

Ski und Snowboards sollten auch in Kellern immer angeschlossen werden, empfiehlt LKA-Sprecher Kay Anders. Kellerverschläge sollten zudem massive Überfallen haben und auch blickdicht verschlossen sein.

Neben Leipzig , Dresden und Chemnitz sei vor allem das Erzgebirge betroffen gewesen. Allein 20 Diebstähle gab es in Oberwiesenthal. Der Großteil der gestohlenen Wintersportgeräte verschwand aus Kellern, Garagen und von Fahrzeugen.

Im vergangenen Jahr wurden der Polizei in Sachsen insgesamt 94 Diebstähle von Wintersportgeräten angezeigt. Damit sei erstmals seit Jahren ein Anstieg der Fälle - 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr - zu verzeichnen, teilte das LKA mit.

Snowboards sollten mit einem Stahlkabel oder Fahrradschloss am Skiständer oder an einem Geländer gesichert werden. Beim Transport mit dem Auto empfiehlt es sich zudem, Sportgeräte in verschließbaren Dachboxen zu verstauen.