25.03.2025 13:54 850 Laster kracht gegen Hebebühne: Mann mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagmittag in Bautzen: Ein LKW krachte in eine Hebebühne und verletzte einen Mann schwer.

Von Janina Rößler

Bautzen - Am heutigen Dienstagmittag ereignete sich ein schwerer Unfall in Bautzen. Ein Lkw rammte eine Hebebühne und verletzte einen Mann schwer. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 11.30 Uhr ein LKW an der Kreuzung Weißenberger Straße / Löbauer Straße gegen eine Hubbühne, die auf der Fahrbahn stand. Auf dieser befand sich ein 46-jähriger Mann, der nach ersten Informationen von TAG24 gerade dabei war, eine provisorische Ampel einzurichten. Durch den Aufprall fiel der Mann aus der Hubbühne und erlitt schwere Verletzungen. Der 46-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek Sofort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei ist weiterhin im Einsatz und ermittelt zum Unfallhergang.

Titelfoto: Bildmontage: LausitzNews.de / Jens Kaczmarek