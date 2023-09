Mancher Exot im Fuhrpark: Die Spezial-Fahrzeuge der Sächsischen Polizei

Ganz klar der "Survivor R", über den Sachsens Polizei seit 2018 verfügt. Zwei Exemplare des gepanzerten 17-Tonners gibt es im Freistaat. Bis zu zehn Personen (in der Regel Spezialkräfte) finden darin Platz und sollen nicht nur gegen Gewehrkugeln, sondern dank einer Spezialbelüftung auch gegen chemische oder biologische Attacken von außen gewappnet sein. Eine beispielhafte Einsatzlage war laut PVA etwa die Situation 2018 in Königsbrück, als ein Verdächtiger sich in einem alten Garnisonsgebäude verschanzt hatte und auf Polizisten schoss, nachdem er seine Nachbarin getötet haben soll. Der Survivor R wird hergestellt von einem Joint Venture der Rüstungsfirma Rheinmetall mit dem Lkw-Produzenten MAN.

Recht bullig und geländetauglich kommt der Ford Ranger daher, den das Polizeiverwaltungsamt in seiner Liste führt. Wachsam ist er auch - das Auto ist mit einer Profi-Drohne ausgerüstet. "Das Basisfahrzeug für unbemannte Luftfahrtsysteme ist seit Mai 2020 im Bestand der Polizei Sachsen", heißt es dazu offiziell. Die mitgeführten Drohnensysteme würden je nach Anwendungszweck variieren. Unter anderem werden Nutzlasten zur Video- und Fotodokumentation sowie Wärmebildtechnik mitgeführt. Die Anwendungsbreite erstreckt sich laut Polizei vom Absuchen eines unwegsamen Geländes nach hilflosen Personen über die Tatortdokumentation und Brandursachenermittlung bis hin zur Videobildübertragung in besonderen Lagen, wie zum Beispiel bei Großveranstaltungen und Fußballspielen.

In puncto Gewicht sind die drei Wasserwerfer der sächsischen Polizei nicht zu toppen. 33 Tonnen beträgt das zulässige Gesamtgewicht, wobei der Wassertank allein schon 10.000 Liter (also zehn Tonnen) fasst. Bei dem Modell der österreichischen Firma Rosenbauer haben die drei Strahlrohre eine "Wurfweite" von bis zu 65 Metern. Klassische Einsatzzwecke sind natürlich Demos und Versammlungen mit Krawall-Potenzial, aber auch Fußballspiele, in deren Umfeld mit Fan-Ausschreitungen zu rechnen ist. Dann können dem Wasser Reizstoffe beigemischt werden. Schon seltener ist der Einsatz als Objektschutz (Straßensperre) oder zur Brandbekämpfung als Hilfslöschfahrzeug. Auch zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in Unglücksfällen oder als Pump- oder Saugfahrzeug können die Wasserwerfer theoretisch dienen.