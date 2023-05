Mann in Sachsen getötet? Hier kommt der mutmaßliche Täter vor den Haftrichter

Döbeln - Schrecklicher Fund am Montagmorgen in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen): Berko L. (†54) wurde tot in seiner Wohnung gefunden . Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Der mutmaßliche Täter (26) wurde am heutigen Dienstag von einem Haftrichter in den Knast geschickt.

Am heutigen Dienstag wurde der mutmaßliche Täter am Chemnitzer Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt. Er schickte den 26-Jährigen in den Knast. © Haertelpress

Die Schreckens-Tat geschah vermutlich in der Nacht auf Montag. Nach einem Hinweis wurde der 54-Jährige gegen 2.20 Uhr leblos in seiner Wohnung in der Straße "Niedermarkt" gefunden.

Als klar war, dass vermutlich ein Verbrechen vorliegt, wurde der 26-jährige Deutsche festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, Berko L. getötet zu haben.

Am heutigen Dienstag wurde der mutmaßliche Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Chemnitz einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl. "Mittlerweile befindet sich der 26-Jährige auf dem Weg in eine Justizvollzugsanstalt", so ein Polizeisprecher.

Was genau zum mutmaßlich tödlichen Streit geführt hatte, ist weiterhin unklar. TAG24 erfuhr allerdings vor Ort: In der Vergangenheit soll die Polizei bei dem 54-Jährigen geklingelt haben.