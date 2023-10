16.10.2023 14:58 1.215 Mann macht sich am Rathaus an Israel-Flagge zu schaffen: Was hat er vor?

In Pirna wurde die Polizei am Sonntagnachmittag sofort auf einen Mann aufmerksam, als er sich am Rathaus in die Nähe einer Israel-Flagge wagte.

Von Holger Köhler-Kaeß

Pirna - Plötzlich machte er sich an der Israel-Flagge zu schaffen. Die Flagge blieb unversehrt. (Symbolbild) © 123RF/Stockfoto In Pirna wurde die Polizei am Sonntagnachmittag sofort auf einen Mann aufmerksam, als er sich am Rathaus in die Nähe der Fahne wagte.

Gegen 17.15 Uhr stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige offenbar versuchte, die Israel-Flagge mit einem Feuerzeug anzuzünden.

Gegen 17.15 Uhr stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige offenbar versuchte, die Israel-Flagge mit einem Feuerzeug anzuzünden.

Durch das schnelle Eingreifen der Polizisten konnte ein Schaden verhindert werden. Dafür stellten sie fest, dass der mutmaßliche Täter mit mehr als 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Jetzt wird gegen den Deutschen unter anderem wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten ermittelt.

Titelfoto: 123RF/Stockfoto