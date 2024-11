"Kostümierte Straßenräuber": Mann widersetzt sich der Polizei - Beamte schlagen Autoscheibe ein

Die Seitenscheibe eines Autos in Großröhrsdorf schlugen Beamte der Polizei ein, nachdem sich ein Autofahrer nicht kooperativ gezeigt hatte. (Symbolbild) © 123RF/maabaff

In der Nacht zum Dienstag wollten Beamte des Kamenzer Reviers einen VW-Fahrer an der Parkstraße in Großröhrsdorf kontrollieren. Nachdem sie ihn angehalten hatten, zeigte sich der 43-Jährige zunächst kooperativ und gab den Polizisten seinen Führerschein durch die nur leicht geöffnete Seitenscheibe seines Wagens.

Obwohl nur ein kleiner Schlitz vorhanden war, konnten die Beamten sofort einen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Dann verweigerte der Deutsche plötzlich jegliche Mitarbeit und stellte die Ordnungshüter sogar infrage. Die Dienstausweise der Beamte akzeptierte er nicht und bezeichnete sie als "kostümierte Straßenräuber".

Obwohl die Polizisten ihm mehrfach die Folgen seines Handelns durch Androhung vor Augen führten, wollte dieser nicht weiter kooperieren.