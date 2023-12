Mehr Einsatzkräfte als üblich: So plant Sachsens Polizei Silvester

Sachsen - Sachsens Polizei geht mit mehr Einsatzkräften als üblich in die Silvesternacht.

Auch die Dresdner Polizei plant einen eigenen Silvestereinsatz. Es seien zusätzliche Kräfte und auch die Bereitschaftspolizei in der Landeshauptstadt vorgesehen, sagte Sprecher Marko Laske. "Grundsätzlich gehen wir aber von einem friedlichen und feierbetonten Silvesterabend aus."

Zudem liege diesmal auch ein besonderes Augenmerk auf Borna im Landkreis Leipzig. Dort war am vorigen Jahreswechsel Pyrotechnik auf Polizisten gefeuert worden.

Leipzig steht dabei besonders im Fokus. In der Messestadt seien im Zentrum, rund um die Eisenbahnstraße und im Süden mit dem Connewitzer Kreuz die Einsatzschwerpunkte, sagte Polizei-Sprecher Olaf Hoppe.

In Chemnitz sei kein separater Einsatz geplant, aber in den Polizeirevieren sei eine höhere Zahl von Beamten im Dienst als in anderen Nächten, sagte Behördensprecherin Jana Ulbricht.