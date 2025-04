Millionenschwerer Showroom für Radebeuler Luxus-Autohaus

Radebeul - Rolls-Royce bringt elektrischen Luxus nach Radebeul! Im neuen Showroom wurde erstmals in Deutschland der vollelektrische Black Badge Spectre vorgestellt - und dieses Auto hat es in sich: 659 PS, 900 Nm Drehmoment und eine Sprintzeit von 0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden - bei 2,3 Tonnen Gewicht!