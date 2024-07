Mit Fleiß und Mut durch gute und schlechte Zeiten: KOMET - Das Geheimnis der Hundertjährigen!

Großpostwitz - Friede, Freude, vor allem aber leckere Eierkuchen: Die Firma Komet aus Großpostwitz feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Im Rückspiegel betrachtet ist eigentlich kaum etwas an der Geschichte des Familienunternehmens kometenhaft. Da gab es keinen plötzlichen Aufstieg, kein überirdisches Strahlen oder einen jähen Absturz samt Verlöschen. Die Ost-Legende fährt im vereinten Deutschland vielmehr Erfolge ein, weil man dort wie eh und je fleißig und mutig ist - selbst in schweren Zeiten.

Palettenweise holen Laster in den Sommermonaten Kartons mit dem Pulver ab. Bis nach Mallorca und Südtirol liefert der Familienbetrieb heute sein Eispulver. Pöhle: "Am beliebtesten ist nach wie vor die Sorte Schoko-Vanille. Wir bringen aber auch jedes Jahr neue Geschmacksrichtungen raus. Aktuell im Trend liegen Popcorn Karamell, Kiwi und Marshmallow."

Zu DDR-Zeiten war die Firma einer der namhaftesten und größten Produzenten von Eispulver für die Gastronomie. Aber auch Generationen von Familien stellen selbst in ihren heimischen Küchen Speiseeis her mit Komet-Mischungen aus der Oberlausitz.

Die zweite Bestseller-Produktgruppe von Komet heißt: Pudding-Pulver.

15 verschiedene Geschmacksrichtungen - von Erdbeere, Pistazie, über Johannisbeere bis hin zu Zitrone - finden sich im Angebot.

Das gesamte Sortiment wird abgerundet durch sogenannte Trockenmischungen für Eierkuchen, Quarkkäulchen, Kaiserschmarrn, Waffeln, Pancakes, Milchreis, Grießbrei, Soßenpulver sowie Mousse, Tortenguss und Kaltschalen. "Süßes ist unser Kerngeschäft. Da bleiben wir uns treu", sagt Angela Pöhle lachend.

Apropos Treue: Die treuesten Privatkunden der Firma wohnen in Ostdeutschland. Sie nehmen mitunter mehr als 60 Kilometer Anfahrt in Kauf, um im Werksverkauf Tortenguss auf Gelatinebasis (Preis pro Tütchen: 49 Cent) zu kaufen. Der am weitesten entfernte Komet-Kunde sitzt in Ulan Bator/Mongolei.

Pöhle: "Einmal im Jahr liefern wir der Bäckerei dort eine Palette Pudding-Pulver."