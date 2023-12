Mit Rolling Stones & David Bowie: Organist bringt Kirche in Sachsen zum Beben

Kriebstein - Tanzende Menschen in der Kirche, Polonaise rund um den Altar: Das "Starlights.Live"-Konzert mit Nico Wieditz (47) in St. Nikolai im Ortsteil Grünlichtenberg bot der sächsischen Gemeinde am gestrigen Donnerstag völlig neue Kirchen-Erlebnisse. Das hatte der Organist vorher auch so angekündigt: "Musik darf keine Grenzen haben. Gott ist ein DJ!"