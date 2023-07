31.07.2023 11:00 1.276 Mittelsachsen: Auto kracht frontal gegen Hauswand

In Mittelsachsen kam es am Montagmorgen zu zwei Unfällen: In Großweitzschen landete ein Skoda im Straßengraben, in Döbeln fuhr ein Auto gegen eine Hauswand.

Von Fabian Windrich

Großweitzschen/Döbeln - In Mittelsachsen krachte es am Montagmorgen gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit! Ein Skoda landete am Montagmorgen bei Großweitzschen im Straßengraben. Laut Polizei wurde mindestens eine Person verletzt. © Sven Bartsch Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam ein Skoda gegen 7.45 Uhr von der S34 bei Großweitzschen ab und landete im Straßengraben.

"Dabei wurde mindestens eine Person verletzt", so eine Polizeisprecherin. Am Skoda entstand zudem ein hoher Sachschaden. Die S34 war wegen des Unfalls bis kurz vor 10 Uhr gesperrt. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder. Sachsen "Break The Rules" an Sachsens größtem See: Hier wird mehrere Tage durchgefeiert Kurz nach dem Unfall in Großweitzschen krachte es auch in Döbeln. In der Bahnhofstraße kam ein Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei erlitt das Auto einen Totalschaden, auch die Hausfassade wurde beschädigt. Hauswand-Crash in Döbeln: Ein Auto kam am Montagmorgen von der Bahnhofstraße ab und krachte gegen eine Hausfassade. © Sven Bartsch Mindestens eine Person soll bei dem Unfall in Döbeln verletzt worden sein.

Titelfoto: Sven Bartsch