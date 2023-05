Mitten im Ausflugsverkehr: Motorrad kollidiert mit Hyundai - Fahrer schwer verletzt!

Pirna - Kreuzungs-Crash in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)! Am heutigen Montag verunfallten ein Motorradfahrer (60) und ein Autofahrer (56) im Ortsteil Copitz.

Aufgrund einer Vorfahrts-Missachtung des Hyundai-Fahrers (56) kam es in Pirna-Copitz zum Zusammenstoß mit einem Motorrad. © Daniel Förster

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der 56-Jährige gegen 10.30 Uhr mit seinem Hyundai IONIQ 5 aus Copitz kommend auf der Basteistraße unterwegs. An der Kreuzung zur Lohmener Straße bog er nach links ab.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 60-Jährigen, der mit seinem Motorrad MZ die Lohmener Straße in Richtung Pirna befuhr.

In der Folge wurde der Krad-Fahrer vom Hyundai erfasst, prallte in dessen Fahrertür, stürzte und verletzte sich schwer. Er musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin (58) im Hyundai trug leichte Verletzungen davon.

Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes war die Ampelanlage ausgeschaltet. Die Kreuzung musste zur Aufnahme des Unfalls kurzzeitig gesperrt werden. Größtenteils hielten sich die Beeinträchtigungen für den Ausflugs- und ÖPNV-Verkehr Richtung Bastei sowie Pirna jedoch in Grenzen.