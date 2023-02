Nach Ansturm auf Lichtfestival "Lumagica" in Sachsen: Fortsetzung geplant!

Lichtenwalde - Noch bis Sonntag erhellt die Lichterwelt "Lumagica" den Schlosspark in Lichtenwalde. Die Resonanz auf das Festival überstieg alle Erwartungen. Zwischen Weihnachten und Neujahr erlebte der kleine Ort einen regelrechten Besucheransturm. Kein Wunder, dass der Fortsetzung nichts im Wege steht.

Im Lichterpark werden mehr als 300 Lichtobjekte und Fabelwesen gezeigt. © Uwe Meinhold

Die von 400.000 LED-Lampen in Szene gesetzten Tier- und Sagenfiguren ziehen noch immer die Massen an. Gerade während der Ferien sei das Besucheraufkommen hoch, so Sprecherin Maria Schade (31).



"Bisher konnten wir insgesamt circa 87.000 Besucher begrüßen." Von solchen Zahlen konnten die Veranstalter vor der Eröffnung vergangenen November nur träumen.

"Damit haben wir absolut nicht gerechnet", sagt Schloss-Geschäftsführerin Patrizia Meyn (49).

Schon jetzt denken Meyn und ihr Team an die nächste Ausgabe. "Die Schlossbetriebe planen derzeit in Abstimmung mit der Gemeinde und allen Beteiligten die Fortsetzung der Veranstaltung im Winter 2023/24", so Schade.

Welche Themenwelt diesmal im Vordergrund steht, wird sich noch zeigen. Aktuell greift der 1,5 Kilometer lange Rundgang die Sage um Ritter Harras auf.