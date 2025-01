Nach Tiermissbrauchs-Vorwurf: Wie werden Sachsens Polizeihunde ausgebildet?

Klipphausen - Ein Hund, ein Schnüffeln und dann heißt es: Straftat oder harmlos? In der Polizeihundeschule in Naustadt (bei Klipphausen/Nossen) werden Experten auf vier Pfoten ausgebildet.

War einst der Polizeihund von ihrem Chef Markus Otto: Jetzt sind Polizeihauptmeisterin Claudia T. (39) und ihre belgische Schäferhündin Abby (4) ein Team. © Norbert Neumann

Ihre Waffe ist ihre Nase, denn sie kommen Kriminellen zumeist durch Schnuppern auf die Spur. Jetzt erschüttert ein Vorfall am Rande des AfD-Parteitags in Riesa das Vertrauen in den Hundeeinsatz.

TAG24 wollte wissen: Wie werden Polizeidiensthunde eigentlich ausgebildet? Dafür waren wir einen Schnuppertag lang dabei, als sich die Vierbeiner mit Rauschgift, Sprengstoff, Blutspuren, flüchtenden Räubern und Demonstranten auseinandersetzen mussten.

Jacke, Hose, Hemd. Die belgische Schäferhündin Abby (4) schnüffelt sich durch eine Garderobe Kleidung. Hoch konzentriert, voller Eifer. Plötzlich wird die eben noch rastlos schnuppernde Hündin steif, friert förmlich wie in Schockstarre ein.

"Das ist das antrainierte Zeichen dafür, dass sie fündig geworden ist", erklärt Abbys Hundeführerin Polizeihauptmeisterin Claudia T. (39). "Sie erkennt winzige Anhaftungen von Blutspuren an Textilien, wenn Täter zum Beispiel ein Kleidungsstück im Müll entsorgt oder ein Tatmesser weggeworfen haben."

So können dank Abbys Nase am Tatort Beweisstücke gefunden und gesichert werden. "Auf Blut von Wild- oder Haustieren reagiert mein Hund übrigens nicht", sagt Ausbilderin Claudia.