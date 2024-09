Nach tödlichem Ehe-Drama in Mittelsachsen: Mutmaßlicher Täter stirbt im Krankenhaus

Jahnatal - Eine schreckliche Bluttat schockierte die kleine Gemeinde Jahnatal ( Landkreis Mittelsachsen ) am vergangenen Wochenende: Ein Mann (44) soll seine gleichaltrige Ehefrau umgebracht und anschließend sich selbst schwer verletzt haben . Nun verstarb der mutmaßliche Killer im Krankenhaus.

In diesem Einfamilienhaus kam es am vergangenen Samstag offenbar zu einem tödlichen Ehedrama. © Maik Börner

Am vergangenen Samstagabend soll es laut Polizei in einem Einfamilienhaus in Wutzschwitz (Gemeinde Jahnatal) zu einem heftigen Streit gekommen sein.

Die Eltern der 44-Jährigen fanden die leblose Frau und den schwer verletzten Ehemann in dem Haus. Offenbar brachte der 44-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung seine Frau um. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Anschließend habe sich der Mann, der von den Malediven stammt, selbst schwer verletzt. "Der mutmaßlich tatverdächtige Ehemann wurde nach der Tat mit schwersten Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen", heißt es von der Polizei.

Am heutigen Freitagmorgen starb der 44-Jährige laut Polizei offenbar an seinen Verletzungen, die er sich selbst zufügte.