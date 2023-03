Nach Unfall: Fundkatze "Mochi" muss Fixateur an Kiefer tragen, Tierheim bittet um Spenden

Wegen eines komplizierten Kieferbruchs musste Mochi operiert werden. © Bildmontage: Screenshots Instagram/Tierheim Delitzsch

Am Freitag stand bereits nach Angaben des Tierheims eine wichtige OP an: Bei einem Unfall hatte sich Mochi einen komplizierten Kieferbruch eingefangen, der eine schnelle Behandlung nötig machte.

Nachdem die Kleine von einer Tierarztpraxis in Holzhausen behandelt worden war, ging die Reise dann zu Spezialisten in die Tierklinik in Chemnitz.

Dort bekam Mochi einen Fixateur externe, der ihren Kiefer stabilisieren soll, und außerdem eine Ösophagus-Sonde, da sie nicht selbstständig fressen kann.

In sechs Wochen sollen bereits die Fäden gezogen werden, so lange kommt die Katzendame in Delitzsch unter.

"Ja, es kostet Geld - 1400 Euro. Und ja, Mochi ist es uns wert, auch, weil sie das ganze Leben noch vor sich hat!", stellte das Tierheim klar.

Die Einrichtung würde sich freuen, beim Stemmen der Kosten unterstützt zu werden.