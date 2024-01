27.01.2024 10:31 16-Jähriger am Bahnhof attackiert und verletzt

In Plauen ist am Donnerstag ein Jugendlicher in der Bahnhofsvorstadt attackiert worden.

Von Claudia Ziems

In der Bahnhofsvorstadt in Plauen (Vogtland) ist am Donnerstag ein Jugendlicher angegriffen und verletzt worden. Am Oberen Bahnhof in Plauen ist ein Jugendlicher angegriffen worden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, lief ein 16-Jähriger am Oberen Bahnhof von der Hohen Straße in Richtung Bärensteinturm. Er traf dann in Höhe des Dörffel-Denkmals auf drei unbekannte männliche Personen, die aus Richtung des Oberen Bahnhofs gelaufen kamen. "Die Männer sprachen den Jugendlichen an und hielten ihn fest. In der Folge schlugen sie ihn mehrfach und fügten ihm leichte Verletzungen zu, bevor sie schließlich seine Jacke entwendeten. Der 16-Jährige konnte danach flüchten", heißt es weiter. Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen 20 und 21 Uhr. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Vorfall mitbekommen und kann Angaben dazu machen? Wem sind zur Tatzeit drei Männer in der Nähe des Oberen Bahnhofs aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugenhinweise werden im Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegengenommen.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa