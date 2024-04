Ohne abzuheben! Diese Sächsin fliegt zum Mars

Plauen - Der Raumanzug lässt sie in eine ferne Welt abtauchen: Anika Mehlis (42) probt als Analog-Astronautin den tatsächlichen Aufenthalt auf dem Mars. Zuletzt war sie für die Expedition "AMADEE-24" in Armenien im Einsatz. Über vier Wochen erforschte die Vogtländerin gemeinsam mit einem internationalen Team das Zusammenspiel von Mensch und Technik. Die gesammelten Erfahrungen sollen künftigen wissenschaftlichen Operationen auf dem Roten Planeten dienen.

Doch damit war es längst nicht geschafft, zahlreiche Tests folgten - so unter anderem die Überprüfung von medizinischer Eignung und Sportlichkeit.

"Ich habe zufällig in der 'Freien Presse' gelesen, dass das ÖWF nach Analog-Astronauten sucht. Da ich die Herausforderung liebe und gerne dazulerne, habe ich mich im Jahr 2018 beworben", sagt Mehlis. Mit ihren Sprachkenntnissen (Deutsch, Englisch fließend) sowie Diplom-Abschlüssen (Biologie, Umwelttechnik) hatte sie dabei gute Chancen und wurde schließlich aus mehr als 100 Personen ausgewählt.

Dass sie in ihrem Leben überhaupt einmal mit Raumanzug durch die Steinwüste laufen würde, war vor wenigen Jahren noch gar nicht abzusehen.

Für die Mission zeichnete sich das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) verantwortlich. Mehlis agierte vor Ort als Teamleiterin. "In Analogie zum Mars haben wir auf der Erde die Abläufe trainiert. Dies war im Ararat-Gebirge aufgrund der geografischen und geologischen Gegebenheiten möglich", erzählt die 42-Jährige.

Für die Kaukasus-Mission standen den Wissenschaftlern zwei Raumanzüge als Prototypen zur Verfügung. Sie werden sonst in einem Innsbrucker Labor sicher verwahrt. © OeWF/Arnaud Becker

Knapp zwei Jahre dauerte es, bis ihre erste Expedition startete. Es ging in die israelische Negev-Wüste. "Natürlich war ich aufgeregt und hatte Respekt, vor allem vor der Isolation mit fünf weiteren Personen und dem 50 Kilogramm schweren Raumanzug", sagt Mehlis.

Entsprechende Trainings hätten sie aber gut vorbereitet. "Für mich stand nach der Mission fest, dass ich das unbedingt wiederholen möchte."

Im März dieses Jahres bot sich eine solche Gelegenheit. Für die Armenien-Expedition stellte das ÖWF ein Team aus sechs Analog-Astronauten zusammen - auch Mehlis war dabei.

"Meine Kollegen kamen aus den Niederlanden, Spanien, Österreich, Italien und auch Deutschland. Wir absolvierten in Vorbereitung gemeinsam die Basistrainings." Per Flugzeug ging es dann in den Kaukasus.