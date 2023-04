10.04.2023 12:13 50.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand im Vogtland

Am Sonntag kam es in Plauen in der Hölderlinstraße zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 50.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Gegen 14 Uhr brach aus bislang unbekannten Gründen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hölderlinstraße ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr Plauen und die freiwillige Feuerwehr Plauen Mitte wurden zum Brandort alarmiert. Die Mieter der Wohnung konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen. Alle Hausbewohner blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar, alle anderen Mieter konnten in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa