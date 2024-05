Kein Geld: Muss dieser Kirchturm im Vogtland abgerissen werden?

Oelsnitz - Noch sind die höchsten Kirchtürme des Vogtlandes von den umliegenden Hügeln gut sichtbar: 73,5 Meter ragen die zwei spitzen Türme der Jakobikirche in Oelsnitz in den Himmel. Doch die Wahrzeichen sind in Gefahr.

"Bald sollen Architekten klären, welche Kosten genau auf uns zukommen." Dass die Kirchgemeinde das Projekt allein stemmen könne, sei eine Illusion, so Apitz. "Es braucht Fördergelder, Spenden und Unterstützung der Landeskirche."

Angesichts der öffentlichen Resonanz werde nun die Rettung angestrebt. Ein Förderverein mit 33 Mitgliedern befinde sich in der Gründungsphase.

Der Nordturm der Jakobikirche in Oelsnitz bröckelt. Netze sollen Schlimmeres verhindern. © Hendrik Schmidt/dpa

Es wird schwieriger, die eigenen, oft denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten, erklärt die evangelische Landeskirche auf Anfrage. Der Mitgliederrückgang schränke die finanziellen Möglichkeiten zunehmend ein.

"Die Erhaltung der historischen Gebäude ist eine immerwährende Aufgabe, denn auch nach einer umfassenden Sanierung beginnt sofort wieder die Abnutzung und Alterung aller Bauteile", erklärt eine Sprecherin.

Die Oelsnitzer Jakobikirche gehört zu den wichtigen Zeugnissen der Spätgotik in Sachsen, sagt Kunsthistoriker Stefan Bürger, der lange zu dem Thema an der Technischen Universität Dresden geforscht hat und inzwischen eine Professur an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg innehat.

Grundmauern und Gewölbe hätten sich aus dieser Zeit erhalten. Die Türme wurden nach einem Brand in den 1860er-Jahren in Anlehnung an die Spätgotik wieder aufgebaut.