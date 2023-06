Ab Juni wird gedreht: Göltzschtalbrücke wird Serienstar im ZDF

Netzschkau/Mainz - Das ZDF dreht in Sachsen eine neue Serie. Der Arbeitstitel ist " Vogtland ". Das steckt dahinter.

Es gibt auch einen guten Grund, weshalb Maria nicht in die Hauptstadt zurückwill und ihren Sohn Kalb zu sich holt: ihr gewalttätiger Ehemann Bo.

Die neue Produktion ist eine Anwaltsserie, die an der Göltzschtalbrücke und in der Umgebung gedreht wird. Die Anwältin Maria "Mai" Gardner muss wegen eines Mandanten von Berlin ins ländliche Vogtland.

Die Serie wird an der Göltzschtalbrücke und der Umgebung gedreht. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der Gegenspieler Bo wird von Kai Schumann (46) verkörpert. Der Dresdner, der seine Kindheit in Zwoschwitz in der Nähe von Plauen verbrachte, war ebenfalls schönem Erzgebirgskrimi dabei, in der Folge "Der letzte Bissen". Man kennt ihn aber auch aus Krimis wie "Donna Leon – Stille Wasser" und verschiedenen Tatort-Filmen.

In weiteren Folgen sind Jashan Gupta (18), Birge Schade (58), Christoph Schechinger (37) und andere dabei. Bei der Serie sind vorerst sechs Folgen geplant. Sven Fehrensen führt in den ersten drei Folgen die Regie. In den weiteren Folgen ist Eva Wolf die Regisseurin.

Das Drehbuch stammt von Marc Terjung und Hille Norden. Produziert wird die Serie von der Real Film Berlin GmbH

Die Dreharbeiten starten Mitte Juni und sollen bis Ende August dauern. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.