Bagger kippt bei Bauarbeiten um: Mann eingeklemmt!

Ein Mann (35) wurde am Freitagabend im Vogtland von einem umgekippten Bagger eingeklemmt und verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Das Ganze geschah gegen 19 Uhr in Rodewisch. Der 35-Jährige war gerade dabei, auf seinem Grundstück an der Uferstraße Baggerarbeiten durchzuführen.



Dann passierte es: "Der schräg an einem Hang stehende Bagger kippte zur Seite, blieb mit dem Baggerarm an der Hauswand hängen und klemmte den Mann mit seinem Bein ein", heißt es vonseiten der Polizei.

Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt.