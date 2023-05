27.05.2023 12:44 Einbrecher steigen in Kita ein: Hunderte Euro Schaden

In der Nacht zu Freitag sind in Plauen Einbrecher in einen Kindergarten eingestiegen. Die Diebe klauten Bargeld und richteten einen hohen Schaden an.

Von Victoria Winkel

Plauen - Diebe sind in der Nacht zu Freitag in einen Kindergarten in Plauen (Vogtlandkreis) eingestiegen. In der Nacht zu Freitag sind Einbrecher in eine Kita in Plauen eingestiegen. (Symbolbild) © 123RF/Levente Gyori Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag und 4.50 Uhr am Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zu der Kita. "Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten eine geringe Menge Bargeld und hinterließen 400 Euro Sachschaden", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Die Einrichtung befindet sich in der Stöckigter Straße. Vogtland Heftiger Landstraßen-Crash im Vogtland: Mazda knallt mit Skoda zusammen Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum Personen an dem Kindergarten gesehen haben. Hinweise werden von der Polizei in Plauen unter Telefon 03741/140 entgegengenommen.

Titelfoto: 123RF/Levente Gyori